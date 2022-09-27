ЗСУ майже повністю контролюють Куп’янськ-Вузловий

ЗСУ відбили в окупантів Куп'янськ-Вузловий в Харківській області та майже повністю його контролюють. Цей населений пункт був важливим логістичним вузлом для росіян, адже там розташована велика залізнична станція, яку ворог використовував для доставки техніки з Бєлгородської області. Про відбиття Куп’янська-Вузлового повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону у вівторок, 27 вересня, пише РБК-Україна.

За його словами, ще близько 6% територій Харківської області досі залишаються окупованими, але після такого успіху ЗСУ «їх трохи менше».

«Дійсно у росіян було декілька важливих напрямків – це Ізюм, так звана “ізюмська висота”. Умовно кажучи, шлях, через який ворог направляв свою військову техніку на території Луганської та Донецької областей, де посилював свою присутність. І, звичайно, Куп’янськ-Вузловий – це одна із найбільших залізничних логістичних розв'язок на території Харківської області, яка з початку повномасштабної війни була окупована і її ворог досить сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції ЗСУ дійсно її зараз відбили та фактично повністю контролюють», – заявив Синєгубов.

Варто зазначити, що про звільнення Куп'янська-Вузлового повідомив у Twitter розвідник із ніком Kriegsforscher.

«Сьогодні хороший день. Куп'янськ-Вузловий повністю звільнено. Чекайте на 3 трофейні Т-90А, пару підбитих Т-80БВ, БМП-3, БТР-82А і т.д.», – написав він напередодні.

Today is a good day.



Куп’янськ-Вузлова is fully liberated.



Wait for 3 trophy T-90A, a couple of destroyed T-80BV, BMP-3, BTR-82A etc. pic.twitter.com/urrhCKfVpD — Kriegsforscher (@OSINTua) September 26, 2022

Куп’янськ-Вузловий – селище міського типу Харківської області, де знаходиться однойменна залізнична станція, яка є великим залізничним вузлом, що забезпечує сполучення залізницею зі станціями Харків, Валуйки (Росія), Святогірськ, Бєлгород (Росія), Попасна, Куп’янськ-Південний.

Раніше окупанти використовували залізничну інфраструктуру станції для перекидання своїх сил із російської Бєлгородської області на тимчасово окуповану територію східних областей України.

Нагадаємо, що звільнення Харківської області продовжується. Стало відомо, що окупанти та колаборанти залишили Борівську громаду в Харківській області. Тим часом ЗСУ взяли під свій контроль село Піски-Радьківські.