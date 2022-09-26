Наслідки атаки росіян на Первомайський Харківської області, 26 вересня 2022

Внаслідок ракетного удару російських воєнних злочинців по приватному сектору міста Первомайський Лозівського району на Харківщині загинули четверо цивільних, повідомила речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал. Раніше було відомо про одну загиблу – 15-річну дівчину.

«Внаслідок удару загинули четверо цивільних осіб: дівчина 15 років, двоє чоловіків і одна жінка», – сказала Шаповал у коментарі «Укрінформу» ввечері в понеділок, 26 вересня.

Додамо, що за дві години до появи цієї інформації харківські рятувальники повідомляли про сімох загиблих, але невдовзі забрали цю цифру зі свого повідомлення. Водночас вони повідомили, що після ракетного удару, який стався о 13:30, виникли руйнування приватних осель і пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі.

Первомайський зазнав ракетного удару вдруге від часу повномасштабного вторгнення. Місто прийняло багато вимушених переселенців із інших міст і сіл Харківської області, велика частина якої довгий час перебувала під російською окупацією.

До війни в цьому місті жили понад 29 тис. людей, воно розташоване за 86 км на південь від Харкова.