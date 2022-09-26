Російські воєнні злочинці завдали ракетний удар по об'єкту цивільної інфраструктури у місті Первомайський Харківської області. Внаслідок удару загинула 15-річна дівчина, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наразі відомо, що унаслідок ракетного удару по Первомайському є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано два приватні будинки. Мер міста Микола Бакшеєв повідомив, що через аварійну ситуацію тимчасово вимкнено водопостачання деяких вулиць. Їх відновлення обіцяють вже 27-28 вересня.

Про інших жертв російського удару, окрім 15-річної дівчини, влада Харківщини наразі не повідомляла.

«Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди. Кожен воєнний злочин буде покараний!» – наголосив Синєгубов.

Місто Первомайський розташоване в Лозівському районі Харківської області. До війни там проживали понад 29 тис. людей.

Також нагадаємо, що за час повномасштабної війни, яка триває з 24 лютого, від рук російських воєнних злочинців загинули близько 400 дітей.