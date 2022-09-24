Відомо про щонайменше п'ять «прильотів» російських ракет

Війська держави-терориста Росії у ніч на 24 вересня обстріляли Запоріжжя. Одна ворожа ракета поцілила у житловий сектор обласного центру та спровокувала пожежу в багатоповерховому будинку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Відомо про щонайменше п'ять «прильотів». Одна людина загинула, а ще семеро – отримали поранення, їм надали медичну допомогу.

«Ворог здійснив ракетну атаку на Запоріжжя. Відомо щонайменше щодо п'ятьох прильотів по місту. Уражені об'єкти інфраструктури», – зазначив Старух.

Голова ОВА закликав містян бути обережними. Він зазначив, що жертв могло бути більше, якби Сили протиповітряної оборони не збили одну ворожу ракету. Її уламки снаряда впали поза містом нікого не поранивши.