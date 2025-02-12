Жінка передала посилку із 124 археологічними предметами

Жительку Харківщини судитимуть за спробу незаконно перевезти з України в Німеччину 124 стародавні артефакти. Згідно з висновками експертів 83 цінності з них є старожитностями різних епох – починаючи від Скіфів та Сарматів і завершуючи часами Вікінгів та Середньовіччя. 31-річній жінці загрожує до 12 років ув’язнення.

За даними слідства, обвинувачена намагалася під виглядом звичайних сувенірів переправити до Німеччини культурні цінності, повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 12 лютого. Для цього 31-річна жінка скористалася послугами міжнародної поштової доставки. Водій компанії з міжнародних відправлень приїхав до кордону України з Румунією, де мав пройти митний огляд через пункт пропуску «Порубне-Сірет».

«Чоловік не підозрював, що в його транспортному засобі знаходяться культурні цінності, і при спробі перетину подав митну декларацію, вказавши, що не перевозить заборонених для вивезення з України товарів або таких, що підлягають обов'язковому декларуванню», – зазначили в прокуратурі Буковини.

Однак під час митного огляду багажного відділення автомобіля було виявлено та вилучено 124 археологічні предмети. За висновками експертів, з вилучених артефактів 83 є культурними цінностями різних епох. В посилці знайшли прикраси, хрестики, амулети, ремінні пряжки, фібули, наконечники стріл, голки, застібки та інші предмети побуту та культури періодів Київської Русі, Римської імперії, Скіфів, Сарматів, Черняхівської та Пеньківської культур, а також часів Середньовіччя та Вікінгів.

Поліцейські встановили, хто саме надіслав незадекларовану посилку в Німеччину. 31-річній жительці Харківської області оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України (Закінчений замах на контрабанду культурних цінностей). Після завершення досудового розслідування прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно зловмисниці. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі.