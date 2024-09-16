Правоохоронці підозрюють жителя Рівненського району у зґвалтуванні знайомого. За скоєне йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Про це повідомили 16 вересня у пресслужбі прокуратури області.

За даними слідства, на початку липня 2024 року в одній з громад Рівненського району раніше неодноразово судимий місцевий житель зґвалтував знайомого. Попередньо відомо, що підозрюваний погрожував потерпілому розправою і декілька разів вдарив його.

«Зловмисник вчинив дії сексуального характеру, повʼязані із оральним проникненням. При цьому він достовірно знав про розлади психічної діяльності знайомого та використав його безпорадний стан», – повідомили у прокуратурі.

Про злочин поліції стало відомо через два місяці.

У пʼятницю, 13 вересня, зловмиснику оголосили підозру у зґвалтуванні (ч. 1 ст. 152 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі. Наразі чоловік перебуває під вартою без права вийти на волю під заставу. Він свою вину визнає, однак відмовляється надавати будь-які пояснення.