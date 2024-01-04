В суді чоловік свою провину визнав повністю

Збаразький районний суд засудив чоловіка, який витер носа об державний прапор, до трьох місяців арешту. Прапор висів на приміщенні одного з магазинів у місті Вишнівець. Житель цього міста, який переїхав сюди після повномасштабного вторгнення, підійшов до стяга, взяв його у руки і привселюдно висікався в полотно. Чоловіка судили 21 грудня 2023 року.

Наругу над державною символікою чоловік вчинив 8 листопада. Жителі Вишнівця, які стали свідками негідного вчинку, викликали поліцію. Правоохоронці затримали чоловіка, опитали, встановили всі обставини і висунули підозру чоловіку за вчинення наруги над державними символами. Слідчо-оперативна група поліції також з’ясувала, що до правопорушення причетний 60-річний чоловік, який переїхав у Вишнівець з Сумської області на початку повномасштабного вторгнення.

Під час досудового слідства поліцейські також встановили в обвинуваченого, що перебуваючи приблизно о 14:30 біля супермакету на вул. вул.Шевченка у Вишнівці, чоловік помітив на стіні магазину піднятий прапор України. «Після того він наблизився до стіни приміщення “ПС-маркет”, та публічно, в присутності перехожих, виявляючи грубе образливе ставлення до державної символіки України, умисно висікався в полотно. після свого вчинку обвинувачений не зважав на зауваження оточуючих його осіб, чим виявив власне зневажливе ставлення до державного символу України», – йдеться у вироку Збаразького районного суду від 21 грудня 2023 року.

В суді чоловік свою вину визнав, а перед тим уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Збаразький районний суд присудив обвинуваченому покарання у вигляді арешту терміном на три місяці.