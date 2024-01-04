Жителя Тернопільщини арештували на 3 місяці за наругу над прапором
Чоловік витер носа об державний стяг
Збаразький районний суд засудив чоловіка, який витер носа об державний прапор, до трьох місяців арешту. Прапор висів на приміщенні одного з магазинів у місті Вишнівець. Житель цього міста, який переїхав сюди після повномасштабного вторгнення, підійшов до стяга, взяв його у руки і привселюдно висікався в полотно. Чоловіка судили 21 грудня 2023 року.
Наругу над державною символікою чоловік вчинив 8 листопада. Жителі Вишнівця, які стали свідками негідного вчинку, викликали поліцію. Правоохоронці затримали чоловіка, опитали, встановили всі обставини і висунули підозру чоловіку за вчинення наруги над державними символами. Слідчо-оперативна група поліції також з’ясувала, що до правопорушення причетний 60-річний чоловік, який переїхав у Вишнівець з Сумської області на початку повномасштабного вторгнення.
Під час досудового слідства поліцейські також встановили в обвинуваченого, що перебуваючи приблизно о 14:30 біля супермакету на вул. вул.Шевченка у Вишнівці, чоловік помітив на стіні магазину піднятий прапор України. «Після того він наблизився до стіни приміщення “ПС-маркет”, та публічно, в присутності перехожих, виявляючи грубе образливе ставлення до державної символіки України, умисно висікався в полотно. після свого вчинку обвинувачений не зважав на зауваження оточуючих його осіб, чим виявив власне зневажливе ставлення до державного символу України», – йдеться у вироку Збаразького районного суду від 21 грудня 2023 року.
В суді чоловік свою вину визнав, а перед тим уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Збаразький районний суд присудив обвинуваченому покарання у вигляді арешту терміном на три місяці.