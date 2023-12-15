Чоловік розірвав полотнище на шматки

Лановецький районний суд ув’язнив жителя Тернопільщини на один місяць за те, що той вчинив наругу над державним прапором. Чоловік зірвав стяг з флагштока, який був на будівлі громадської організації, і порвав полотнище на маленькі шматки. Свою поведінку пояснив тим, що хотів зняти прапор через те, що він був брудний.

У містечку Ланівці на Тернопільщині поліція викрила 63-річного чоловіка, який на вулиці порвав український прапор. Порушника зафіксувала камера відеоспостереження, згодом його знайшла поліція. Свій вчинок він пояснив тим, що йому не сподобалось, що прапор був обтріпаний. Правоохоронці завершили справу і передали її до суду.

«Прокурор довів у суді, що житель м. Ланівці публічно, в присутності перехожих, виявляючи неповагу до Державної символіки України, намагався зірвати Державний Прапор України, розташований на території громадської організації», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 15 грудня.

Поліцейські встановили, що оскільки прапор був встановлений на флагштоці вище його зросту, йому не вдалося зірвати все полотнище, а лише його частину. Чоловік розірвав його на шматки, не звертаючи увагу на зауваження перехожих.

Лановецький районний суд визнав винним місцевого 63-річного жителя у вчиненні публічної наруги над Державним Прапором України. Суддя призначив йому покарання у вигляді арешту терміном на один місяць. На вирок можна подати апеляційну скаргу.