Свідком цієї події стали десятки місцевих жителів

На Тернопільщині чоловік привселюдно витер носа об державний стяг. Прапор висів на приміщенні одного з магазинів у місті Вишнівець. Житель цього міста підійшов до стяга, взяв його у руки і привселюдно висікався в полотно. Небайдужі перехожі одразу викликали поліцію. Тепер чоловіка судитимуть за наругу над держаним символом.

Слідчо-оперативна група поліції встановила, що до правопорушення причетний 60-річний чоловік, який переїхав у Вишнівець з Сумської області на початку повномасштабного вторгнення. Він вдень 8 листопада, перебуваючи у громадському місці, демонстративно вчинив наругу над Державним Прапором.

Чоловік на момент скоєння злочину був п'яний

«Очевидцями такої ганебної поведінки чоловіка стали чимало людей, котрі повідомили про факт наруги в поліцію. Поліцейські оперативно затримали його і встановили, що на момент вчинення злочину переселенець перебував у стані алкогольного сп’яніння», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 9 листопада.

Свій вчинок чоловік не зміг пояснити, і додав, що «в нього потекло з носа, а носовичка він не мав». За інформацією тернопільського журналіста Сергія Сінкевича, винуватця звати Геннадій Кулик. Чоловік з Охтирського району Сумської області. Після 24 лютого переїхав у Вишнівецьку громаду, купив собі стару хату, де зараз мешкає.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо уродженця Сумщини за ч. 1 ст. 338 КК України (Наруга над державними символами України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу і навіть позбавлення волі до трьох років. Також наразі вирішується питання про оголошення сумчанину підозри та обрання і запобіжного заходу.