Українські прапори виявили у Ківерцях неподалік звалища сміття

У містечку Ківерці на Волині з меморіалу та скверу Героїв Євромайдану викрали 13 українських прапорів. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині уточнили, що станом на ранок 31 жовтня стяги виявили біля звалища сміття. Також встановили особу крадія – це пенсіонер з Ківерців.

Як повідомила прес-служба Ківерцівської міськради, злочин чоловік вчинив ніч з 29 на 30 жовтня. Тоді з меморіалу слави та скверу Героїв Євромайдану він викрав 13 прапорів разом з флагштоками.

«Ківерцівська міська рада звернулась до поліції з проханням встановити осіб зловмисників з подальшим притягненням до відповідальності та відшкодуванням заподіяних збитків», – зазначали у міськраді.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині уточнили, що викрадені прапори зранку 31 жовтня виявили біля смітника неподалік будинку літнього мешканця Ківерців. Навіщо він їх туди викинув, наразі з’ясовують правоохоронці.

Додамо, що санкція статті про крадіжку, вчинену в умоває воєнного стану, передбачає від п’яти до восьми років ув’язнення.