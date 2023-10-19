Невідомі нанесли фарбою символ російської агресії

У Рівному невідомі намалювали символ Z на огородженні військового меморіалу, що на вулиці Дубенській. Це символ, який росіяни активно використовують від початку повномасштабного вторгнення з метою пропаганди. Хто саме це зробив та з яких мотивів, встановлює поліція.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався у четвер, 19 жовтня. До правоохоронців звернувся 58-річний рівнянин і повідомив, що невідомі обмалювали меморіал слави по вулиці Дубенській.

«Поліцейські попередньо встановили, що зловмисники чорною фарбою на бетонному огородженні намалювали літеру Z, яка є символом російських військ. Крім того, написи нанесли і на зворотній стороні стели», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство), санкція якої передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу.

Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення на військовому меморіалі провели ряд робіт у зв’язку з декомунізацією. Звідси демонтували рядянську символіку, зокрема, зірку, орден, а також бюст радянського військового Миколи Кузнєцова.