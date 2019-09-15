Житомирський суд помилково арештував квартиру ні в чому не підозрюваної жительки Ужгорода

Ужгородка Оксана Деркач випадково дізналася, що її квартиру арештовано

Мешканка Ужгорода Оксана Деркач випадково дізналася, що її квартира, у якій вона жила все життя, арештована. А коли жінка почала з’ясовувати чому – виявилося, що в Житомирі судять її повну тезку, яку звинувачують у привласненні чужих коштів. У жінок відрізняються лише дата і рік народження

«Півтора року квартиру заарештовано без нічого, я нічого не знаю, без повідомлень, без листів, без нічого», – розповіла мешканка Ужгорода Оксана Деркач журналістам видання «Сегодня».

Оксана Деркач з сім'єю живе в цій трикімнатній квартирі в Ужгороді все своє життя. Близько року тому випадково дізналася від нотаріуса, що її частина житлової площі арештована. Рішення прийняв суд у Житомирі. Ужгородка з’ясувала, що в Житомирі судять її повну теску.

«Деркач Оксана Василівна – 19 листопада 81 року, а я теж Деркач Оксана Василівна, але дата народження у мене 69-й рік 11 квітня. Чому за кодом не звірили, що це зовсім не та людина? Добре, дату народження не видно в єдиному реєстрі, але код є», – розповіла жінка.

Зі своїм питанням вона пішла в виконавчу службу – втім, там її направили в Житомирський суд, який, власне, і розглядає справу її тезки. Туди вона неодноразово писала листи, але не отримала жодної відповіді. А сама за станом здоров'я поїхати не може.

Юристи радять, що в таких випадках варто звертатися до виконавця, який зробив помилку, він може її виправити максимум упродовж тижня. Втім, жінка розраховує, що арешт з квартири зніме суд, який його наклав.

Про підозрювану в шахрайстві Оксану Деркач з Житомира відомо, що вона брала в людей, яких робила своїми бізнес-партнерами, гроші нібито на відкриття магазинів. Журналісти пишуть, що вона не затримана і місце її перебування невідоме. Судові засідання в її справі регулярно переносять.