Куточок прохолоди в саду: які рослини найкраще посадити біля водойми
Навіть невеличка водойма у саду може стати справжньою окрасою ділянки, потрібно лише грамотно підійти до її озеленення. Правильно підібрані рослини не лише додадуть естетичності, а й створять гармонійний, затишний куточок для відпочинку. Що посадити біля водойми в саду, пише News 24.
Рослини біля води – не лише про красу
Окрім декоративного ефекту, озеленення водойми має ще й практичне значення. Рослини, що ростуть біля води або частково в ній, значно покращують мікроклімат у зоні навколо. Вони стимулюють природне випаровування вологи, завдяки чому повітря стає вологішим, а температура навколо – більш помірною. Це особливо помітно у спеку, коли озеленена водойма допомагає створити відчуття прохолоди.
Крім того, завдяки щільній кореневій системі прибережна флора зміцнює ґрунт і запобігає розмиванню берегів. А ще слугує природним фільтром, частково очищаючи воду.
Що посадити біля водойми
Підібрати рослини для такої зони не складно. Варто звернути увагу на культури, які люблять підвищену вологість і добре почуваються у болотистих або вологих ґрунтах. Ось кілька варіантів, які підійдуть для оздоблення берегів, мілководдя або навіть самої водної поверхні:
- водяна гречка (горець) – декоративна, невибаглива, швидко розростається, утворюючи мальовничі зарості;
- аірний корінь – гарний вибір для берегової зони. Має цікаве листя й добре очищає воду;
- болотний ірис – високі, яскраві квіти прикрасять будь-яке озеро чи ставок. До того ж ірис не боїться перезволоження;
- німфея (водяна лілія) – класика для прикраси водної поверхні. Її великі квіти та кругле листя виглядають розкішно;
- водокрас – нагадує мініатюрну латаття. Ідеальний для невеликих ставків і декоративних водойм;
- стрілолист – декоративна рослина з листям у формі стріл. Добре почувається у мілкій воді;
- дербенник – яскрава багаторічна рослина з високими квітковими пагонами. Підходить для берегової лінії;
- лобелія – створює кольорові акценти на передньому плані. Її можна висаджувати як на березі, так і в контейнерах, занурених у воду;
- купальниця – невисока рослина з оригінальними квітами. Добре приживається на зволожених ділянках.