Навіть невеличка водойма у саду може стати справжньою окрасою ділянки, потрібно лише грамотно підійти до її озеленення. Правильно підібрані рослини не лише додадуть естетичності, а й створять гармонійний, затишний куточок для відпочинку. Що посадити біля водойми в саду, пише News 24.

Рослини біля води – не лише про красу

Окрім декоративного ефекту, озеленення водойми має ще й практичне значення. Рослини, що ростуть біля води або частково в ній, значно покращують мікроклімат у зоні навколо. Вони стимулюють природне випаровування вологи, завдяки чому повітря стає вологішим, а температура навколо – більш помірною. Це особливо помітно у спеку, коли озеленена водойма допомагає створити відчуття прохолоди.

Крім того, завдяки щільній кореневій системі прибережна флора зміцнює ґрунт і запобігає розмиванню берегів. А ще слугує природним фільтром, частково очищаючи воду.

Що посадити біля водойми

Підібрати рослини для такої зони не складно. Варто звернути увагу на культури, які люблять підвищену вологість і добре почуваються у болотистих або вологих ґрунтах. Ось кілька варіантів, які підійдуть для оздоблення берегів, мілководдя або навіть самої водної поверхні: