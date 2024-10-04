Опале листя не тільки погіршує вигляд водойми, але й піддає його біологічному забрудненню

Власники ставків знають, що ця водойма не лише про красу і можливість вирощувати водних жителів, а й про сезонні чистки і фільтрацію води. Кожної пори року догляд за водоймою відрізняється і восени він стає складним через дерева, які опадають. Що обов’язково потрібно зробити зі ставком восени, щоб зберегти його доглянутий вигляд, пише «Ландшафтний дизайн».

Очистка

Опале листя не тільки погіршує вигляд водойми, але й піддає його біологічному забрудненню. В результаті довгого перебування листя у воді, вони починають розкладатися і утворювати мул і сприяють появі різних бактерій, що порушують сприятливе середовище риб і рослин у ставку.

Що б захистити ставок від опалого листя можна встановлювати у воду спеціальні фільтри механічної очистки. Більш дешевий варіант сіткою з дрібними отворами, яку необхідно буде лише очищати від шару листя.

Після того, як листопад закінчиться, необхідно ще раз вручну очистити ставок від усього садового сміття, щоб забезпечити чистоту ставка під час зимової «консервації».

Далі необхідно демонтувати всю техніку по очищенню та дезінфекції ставка, тому що в зимовий період вона може вийти з ладу при сильних морозах.

Переселення водних жителів

Переселення рослин і рибок, які не здатні зимувати, в опалювальне приміщення. Рослини пересаджуємо в контейнери і несемо в льох. Рибок переміщаємо в акваріум, який наповнюємо водою із ставка.

Після цього рослини і риби, які все-таки залишаться зимувати, необхідно додатково підготувати до зимового періоду. Коріння рослин пересаджуємо в більш глибоке місце ставка. А що б здійснити подачу повітря в зимовий період в товщу води, встановлюємо спеціальні водні аератори. Їх рекомендується заривати на 25-30 см у ґрунт на дні.

Так само за бажанням можна встановити в ставок спеціальний авторазморожувач, який не дасть воді замерзнути при мінусовій температурі.

Установка компенсаторів розширення льоду

Як ми знаємо, вода при замерзанні розширюється. Для ставка це негативний фактор, тому що при цьому часто в зимовий період порушується не тільки гідроізоляція стінок, але і вся конструкція піддається руйнуванню, що тягне за собою дорогі ремонти у весняний період. Саме для того, що б запобігти руйнівній дії льоду, рекомендується встановлювати в чашу спеціальні компенсатори розширення. Щоб заощадити рекомендується використовувати в якості компенсаторів розширення підручні засоби: гумовий м'яч, пластикові пляшки і т.д.