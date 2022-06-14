Аукціон із продажу льодової арени з аквапарком в Івано-Франківську, який мав відбутися у вівторок, 14 червня, скасували. Причиною відміни торгів стало те, що жоден із зареєстрованих учасників не сплатив гарантійний внесок у понад 3,3 млн грн. Стартова ціна комплексу перевищувала 67,4 млн грн.

Про скасування торгів йдеться на офіційному сайті системи електронних торгів «СЕТАМ». За правилами аукціону, учасники торгів повинні були сплатити гарантійний внесок розмірі 5% від стартової ціни лота. На аукціон зареєструвалося п'ять учасників, однак жоден із них не сплатив гарантійного внеску, що складав понад 3,3 млн грн. Відтак, торги не відбулися. Про іншу дату проведення аукціону з продажу комплексу «Цунамі» наразі не повідомляється.

Нагадаємо, про продаж арештованої льодової арени з рестораном, готелем та аквапарком «Цунамі» що розташовані в селі Крихівці під Івано-Франківськом, стало відомо у четвер, 26 травня. Стартова ціна комплексу складала понад 67,4 млн грн. Проведення аукціону було заплановане на 14 червня.

Зазначимо, спортивно-розважальний комплекс «Цунамі» під Івано-Франківськом відкрили у вересні 2010 року. Тоді повідомлялося, що комплекс має вісім басейнів і для початківців, і для екстремалів, 12-метровий басейн просто неба, а також, окрім сауни та джакузі. Площа аквапарку становить 12 тис. м кв. Раніше тут була збудована льодова арена.