Льодову арену з аквапарком, готелем та рестораном в Івано-Франківську виставили на аукціон. Стартова ціна лота – майже 67,5 млн грн. Комплекс був арештований через борги. Аукціон запланований на вівторок, 14 червня.

Про продаж арештованої льодової арени та спортивно-оздоровчого комплексу «Аквапарк», що розташовані в селі Крихівці під Івано-Франківськом, стало відомо у четвер, 26 травня, після повідомлення ДТ «СЕТАМ». Стартова ціна комплексу – понад 67,4 млн грн.

Як зазначається у повідомленні, комплекс складається з ресторану, готелю, аквапарку, льодової арени, рухомого майна та земельної ділянки. Лот знаходиться на земельній ділянці загальною площею понад 1,7 га. Проведення аукціону заплановане на 14 червня.

«Це повністю готовий розважальний бізнес, в який можна інвестувати й займатися його розвитком. Покупцю в цьому допоможуть туристичні можливості Франківщини, а також зручне розташування та інфраструктура», – зазначив гендиректор «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Нагадаємо, спортивно-розважальний комплекс «Цунамі» під Івано-Франківськом відкрили у вересні 2010 року. Тоді повідомлялося, що комплекс має вісім басейнів і для початківців, і для екстремалів, 12-метровий басейн просто неба, а також, окрім сауни та джакузі. Площа аквапарку становить 12 тис. м кв. Раніше тут була збудована льодова арена.