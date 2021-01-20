В автобусах із евакуйованими учасники заворушень у Нових Санжарах повибивали шибки

Суд ухвалив 13 вироків у справі про заворушення в Нових Санжарах, які сталися 20 лютого 2020 року. Кількох учасників суд звільнив від кримінальної відповідальності, а іншим присудив або штраф, або ув’язнення, але від відбування покарання звільнив.

Як повідомила у вівторок, 19 січня, поліція Полтавської області, П’ятеро із 13 фігурантів, від дій яких постраждали поліцейські, були засуджені до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік. Ухвалюючи таке рішення, суд врахував можливість виправлення засуджених без відбування покарання.

Чотирьох учасників заворушень, яких суд визнав винними у блокуванні транспорту, та двох осіб, причетних до хуліганських дій, зобов’язали сплатити штрафи, розміри яких у повідомленні поліції не вказані.

Також суд задовольнив клопотання процесуального керівництва та органів досудового розслідування щодо звільнення від кримінальної відповідальності двох учасників заворушень, які вперше вчинили кримінальне правопорушення та перестали бути суспільно небезпечними.

Нагадаємо, 20 лютого 2020 року група агресивно налаштованих людей закидала камінням колону автобусів з українцями та іноземцями, евакуйованими з китайського міста Ухань, де в той час вирувала епідемія коронавірусу. Під час сутичок постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна людина.

Для захисту громадян та припинення сутичок поліція була вимушена вдатися до фізичного впливу та стримати атаку агресивно налаштованих людей. На підставі зібраних доказів 13 учасників заворушень отримали підозри у скоєнні злочинів, пов’язаних із груповим порушенням громадського порядку.

У жодного з евакуйованих під час їхнього двотижневого перебування у санаторії Національної гвардії, розташованому в Нових Санжарах, коронавірусу не виявили.