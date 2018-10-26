Жовківський суд звільнив від відповідальності водія, який збив на смерть 14-річну велосипедистку

СуспільствоНазарій Тузяк, 26 жовтня8850

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Жовківський суд звільнив від відповідальності водія, який збив на смерть 14-річну велосипедистку
На фото очевидців чітко помітний довгий гальмівний шлях автомобіля, який рухався в населеному пункті з швидкістю 80 км/год

Винуватця ДТП у селі Гійче Жовківського району, в якій загинула 14-річна дівчина на велосипеді, звільнили від відповідальності, призначивши умовне покарання. В опублікованому 24 жовтня вироку Жовківського райсуду вказано, що водій перевищив допустиму швидкість на 30 км/год, відтак не зреагував вчасно, коли на дорогу виїхала неповнолітня велосипедистка.

ДТП із 14-річною велосипедисткою сталася у квітні 2018 року. У матеріалах справи вказано, що дівчина їхала на велосипеді в одному напрямку з водієм, переїжджаючи при цьому з узбіччя на інший бік дороги.

Під час судового засідання водій визнав свою вину і зазначив, що почувався у той день тривожно через хворобу дитини і у момент ДТП він саме повертався з дружиною та малою дитиною із лікарні. Після зіткнення з велосипедисткою він сам викликав швидку і чекав на правоохоронців.

Визнання водієм вини у скоєнні аварії суд врахував як пом'якшуючу обставину. Окрім цього на призначення умовного терміну вочевидь вплинуло і те, що батько загиблої під час судового засідання зазначив, що не має претензій до обвинуваченого.

У підсумку суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула звільнив від покарання водія, призначивши йому два роки умовно. Якщо ж чоловік впродовж цього періоду вчинить новий злочин, то йому доведеться відсидіти за смертельну ДТП чотири роки.

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