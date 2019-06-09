Журналіст парламентської газети «Голос України» виявився расистом і ксенофобом

55-річний Василь Чепурний працює кореспондентом парламентської газети «Голос України» в Чернігівській області

55-річний кореспондент парламентської газети «Голос України» в Чернігівській області Василь Чепурний в неділю, 9 червня, опублікував расистський допис про спортсмена-афроукраїнця Жана Беленюка, який балотується до парламенту за списком партії «Слуга народу». В цьому ж дописі він дорікнув українцям толерантністю, назвавши президента України «євреєм-клоуном» та зробив ще кілька дискримінаційних заяв.

«Експерименти над українцями тривають. Дали зека– вибрали президентом. Дали єврея-клоуна – вибрали президентом. Зараз дають негра в депутати – точно виберуть. (Жан Беленюк - десятий номер партії Зеленського “Слуга народу”). Може, нам ще транссексуала підсунуть чи й робота вже? А шо: українці толерантні — проголосують!», – написав журналіст газети, яка фінансується з державного бюджету.

Скріншот допису Василя Чепурного з Facebook

Чепурний не лише є власкором парламентської газети «Голос України», але й редактором сайту «Сіверщина». На цьому сайті він теж публікує статті на суперечливі теми. В останній такій статті він писав, що якби Зеленський був україноцентричним євреєм, як журналіст Віталій Портников, то на його національність ніхто б не звертав увагу.

Нагадаємо, 28-річний Жан Беленюк – чорношкірий український спортсмен, чемпіон світу з греко-римської боротьби. Народився в Києві. Має звання заслуженого майстра спорту. Його матір з України, батько – з Руанди, вчився у Національному авіаційному університеті в Києві, але був призваний на батьківщину на початку 90-х, де і загинув під час військового перевороту в Руанді.

Жан Беленюк з українським прапором після перемоги на чемпіонаті світу

В неділю, 9 червня, стало відомо, що Жан Беленюк увійшов до першої десятки виборчого списку партії «Слуга народу», що практично гарантує його проходження до Верховної Ради за результатами дочасних парламентських виборів, що відбудуться 21 липня.