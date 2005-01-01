Зі львівської музичної школи №3 вкрали камери відеоспостереження

СуспільствоКатерина Родак, 15 червня2670

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Зі львівської музичної школи №3 вкрали камери відеоспостереження
фото Leopolis.news
Зі школи вкрали три камери відеоспостереження

У Львівській державній музичній школі № 3, що на вул. Замарстинівській, 219, викрали три камери спостереження. Про крадіжку, що трапилась вночі 15 червня, повідомила прес-служба Львівської міської ради.

У дирекції школи зазначили, що факт крадіжки виявили зранку. «Проникнення злодіїв відбулося в Львівській державній музичній школі № 3 за адресою вул. Замарстинівська, 219. Викрали 3 камери спостереження. На місце злочину викликали наряд поліції. Дирекція школи показала поліції факт крадіжки з реєстратора. Правоохоронці опитали персонал та склали протокол допиту», - повідомили у прес-службі ЛМР.

Нагадаємо, протягом останніх двох років у львівських школах та дитсадках активно встановлюють системи відеоспостереження. Це зумовлено немалою кількістю крадіжок з навчальних закладів.

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