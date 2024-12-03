Львівська міськрада оприлюднила графіки зимових канікул у школах
Більшість школярів Львівської громади підуть на зимові канікули напередодні Різдвяних свят. Відпочинок учнів триватиме 2-3 тижні. Детальні графіки оприлюднила 3 грудня Львівська міська рада.
Управління освіти Львова зазначає, що школи самостійно затверджують структуру навчального року. Відповідно рішення про те, коли йти на канікули та їхню тривалість, адміністрації шкіл приймають самостійно.
Графік зимових канікул у школах Львівської громади
|
№
|
Назва закладу загальної середньої освіти
|
Період канікул
|
1.
|
Львівська академічна гімназія при національному університеті «Львівська політехніка»
|
24.12.2024 - 07.01.2025
|
2.
|
Львівська лінгвістична гімназія
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
3.
|
Ліцей «Галицький»
|
24.12.2024 - 12.01.2025
|
4.
|
Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа № 3
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
5.
|
Початкова школа № 4
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
6.
|
Середня загальноосвітня школа № 9
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
7.
|
Ліцей № 10 імені Святої Марії Магдалени
|
21.12.2024 - 06.01.2025
|
8.
|
Середня загальноосвітня школа № 27 м. Львова ім. Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького
|
23.12.2024 - 08.01.2025
|
9.
|
Ліцей № 28
|
23.12.2024 - 19.01.2025
|
10.
|
Середня загальноосвітня школа № 34 імені Маркіяна Шашкевича м. Львова
|
23.12.2024 - 17.01.2025
|
11.
|
Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов
|
23.12.2024 - 05.01.2025 10.02.2025 - 16.02.2025
|
12.
|
Ліцей № 52
|
25.12.2024 - 12.01.2025; 01.02.2025 - 05.02.2025
|
13.
|
Середня загальноосвітня школа № 62
|
23.12.2024 - 05.01.2025
|
14.
|
Заклад загальної середньої освіти № 87 імені Ірини Калинець
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
15.
|
Ліцей № 2
|
24.12.2024 - 05.01.2025
|
16.
|
Ліцей № 5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів
|
23.12.2024 - 07.01.2025
|
17.
|
Ліцей № 17
|
23.12.2024 - 08.01.2025
|
18.
|
Початкова школа «Джерельце»
|
23.12.2024 - 05.01.2025
|
19.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 м. Львова
|
24.12.2024 - 05.01.2025
|
20.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 м. Львова
|
24.12.2024 - 05.01.2025
|
21.
|
Ліцей № 45
|
23.12.2024 - 05.01.2025
|
22.
|
Ліцей № 46 ім. В'ячеслава Чорновола
|
21.12.2024 - 05.01.2025
|
23.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 48 м. Львова
|
23.12.2024 - 10.01.2025
|
24.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 50 м. Львова
|
24.12.2024 - 05.01.2025
|
25.
|
Ліцей № 51 імені Івана Франка
|
21.12.2024 - 07.01.2025
|
26.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55 м. Львова
|
21.12.2024 - 08.01.2025
|
27.
|
Ліцей № 66 Львівської міської ради
|
21.12.2024 - 05.01.2025
|
28.
|
Ліцей імені Івана Пулюя
|
21.12.2024 - 26.01.2025
|
29.
|
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса
|
24.12.2024 - 05.01.2025
|
30.
|
Ліцей імені Василя Симоненка
|
21.12.2024 - 05.01.2025
|
31.
|
Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка
|
24.12.2024 - 05.01.2025
|
32.
|
Ліцей «Європейський»
|
23.01.2024 - 12.01.2025
|
33.
|
Початкова школа «Школа радості»
|
23.12.2024 - 05.01.2025
|
34.
|
Початкова школа «Малюк»
|
23.12.2024 - 07.01.2025
|
35.
|
Ліцей «Надія»
|
21.12.2024 - 05.01.2025
|
36.
|
Середня загальноосвітня школа № 1 м. Львова
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
37.
|
Середня загальноосвітня школа № 13
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
38.
|
Середня загальноосвітня школа № 32
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
39.
|
Середня загальноосвітня школа № 72
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
40.
|
Середня загальноосвітня школа № 73 м. Львова
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
41.
|
Середня загальноосвітня школа № 84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської
|
28.12.2024 - 12.01.2025
|
42.
|
Середня загальноосвітня школа № 86
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
43.
|
Середня загальноосвітня школа № 90
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
44.
|
Ліцей № 93
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
45.
|
Середня загальноосвітня школа № 95
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
46.
|
Середня загальноосвітня школа № 96 МЖК-1
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
47.
|
Середня загальноосвітня школа № 98 м. Львова
|
21.12.2024 - 07.01.2025
|
48.
|
Ліцей «Оріяна»
|
21.12.2024 - 12.01.2025
|
49.
|
Ліцей «Інтелект»
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
50.
|
Ліцей «Сихівський»
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
51.
|
Ліцей № 80
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
52.
|
Початкова школа «Первоцвіт»
|
23.12.2024 - 05.01.2025.
|
53.
|
Початкова школа «Дивосвіт»
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
54.
|
Гімназія «Тривіта»
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
55.
|
Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія» Бл. Клементія та Андрея Шептицьких
|
23.12.2024 - 06.01.2025
|
56.
|
Ліцей № 6 Львівської міської ради
|
21.12.2024 - 05.01.2025
|
57.
|
Ліцей «Львівський»
|
23.12.2024 - 12.01.2025.
Для першокласників: 03.02.2025 - 09.02.2025
|
58.
|
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
59.
|
Ліцей № 8
|
23.12.2024 - 05.01.2025
|
60.
|
Початкова школа «Крок за кроком»
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
61.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. «Лідер» з різними формами навчання
|
24.12.2024 - 12.01.2025
|
62.
|
Ліцей № 21
|
23.12.2024 - 24.01.2025
|
63.
|
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 ім. М.Конопницької
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
64.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 м. Львова
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
65.
|
Ліцей № 37
|
24.12.2024 - 12.01.2025
|
66.
|
Cередня загальноосвітня школа № 42 м. Львова
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
67.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 47 м. Львова
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
68.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 м. Львова
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
69.
|
Середня загальноосвітня школа № 63 м. Львова
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
70.
|
Ліцей № 70
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
71.
|
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 71
|
23.12.2024 - 03.01.2025
|
72.
|
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 82
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
73.
|
Ліцей «Просвіта»
|
23.12.2024 - 11.01.2024
|
74.
|
Гімназія «Провесінь»
|
25.12.2024 - 07.01.2025
|
75.
|
Початкова школа «Дзвіночок»
|
23.12.2024 - 06.01.2025
|
76.
|
Загальноосвітня школа «Берегиня»
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
77.
|
Підбірцівський ліцей
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
78.
|
Лисиничівська гімназія
|
23.12.2024 - 06.01.2025
|
79.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 м. Львова
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
80.
|
Середня загальноосвітня школа № 22 ім. Василя Стефаника
|
23.12.2024 - 19.01.2025
|
81.
|
Середня загальноосвітня школа № 23 м. Львова
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
82.
|
Середня загальноосвітня школа № 30
|
23.12.2024 - 06.01.2025
|
83.
|
Середня загальноосвітня школа № 33 м. Львова
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
84.
|
Ліцей № 38 Львівської міської ради
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
85.
|
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 43
|
21.12.2024 - 12.01.2025
|
86.
|
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 44 імені Тараса Шевченка
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
87.
|
Середня загальноосвітня школа № 41 м. Львова
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
88.
|
Початкова школа № 53
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
89.
|
Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
90.
|
Середня загальноосвітня школа № 54 м. Львова
|
23.12.2024 - 05.01.2025.
|
91.
|
Ліцей № 57 імені Короля Данила
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
92.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 78 м. Львова
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
93.
|
Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного
|
23.12.2024 - 07.01.2025.
|
94.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 91 м. Львова
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
95.
|
Середня загальноосвітня школа № 92 м. Львова
|
23.12.2024 - 05.01.2025
|
96.
|
Ліцей № 94
|
23.12.2024 - 07.01.2025
|
97.
|
Середня загальноосвітня школа № 97 м. Львова
|
23.12.2024 - 07.01.2025
|
98.
|
Середня загальноосвітня школа № 99 м. Львова
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
99.
|
Середня загальноосвітня школа № 100 м. Львова
|
23.12.2024 - 05.01.2025
|
100.
|
Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей»
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
101.
|
Львівська правнича гімназія
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
102.
|
Навчально-виховний комплекс «Школа комп'ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей»
|
23.12.2024 - 05.01.2025
|
103.
|
Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги
|
23.12.2024 - 12.01.2024
|
104.
|
Великогрибовицький ліцей
|
22.12.2024 - 07.01.2025
|
105.
|
Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця
|
23.12.2024 - 06.01.2025
|
106.
|
Грядівська гімназія
|
23.12.2024 - 06.01.2025
|
107.
|
Зарудцівська гімназія
|
23.12.2024 - 05.01.2025
|
108.
|
Малехівська гімназія
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
109.
|
Малогрибовицька початкова школа
|
23.12.2024 - 06.01.2025
|
110.
|
Рясне-Руський ліцей
|
23.12.2024 - 06.01.2025
|
111.
|
Ліцей № 15
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
112.
|
Ліцей № 18
|
21.12.2024 - 12.01.2025
|
113.
|
Середня загальноосвітня школа № 40 м. Львова
|
21.12.2024 - 12.01.2025
|
114.
|
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанівни з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови
|
23.12.2024 - 05.01.2025
|
115.
|
Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
116.
|
Середня загальноосвітня школа № 60 м. Львова
|
21.12.2024 - 12.01.2025
|
117.
|
Ліцей «Гроно»
|
21.12.2024 - 07.01.2025
|
118.
|
Середня загальноосвітня школа № 65 м. Львова
|
21.12.2024 - 12.01.2025
|
119.
|
Середня загальноосвітня школа № 67 м. Львова
|
23.12.2024 - 05.01.2025
|
120.
|
Середня загальноосвітня школа № 68 м. Львова
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
121.
|
Ліцей № 74 імені Марійки Підгірянки
|
23.12.2024 - 05.01.2025
|
122.
|
Ліцей № 75 ім. Лесі Українки
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
123.
|
Середня загальноосвітня школа № 77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
|
21.12.2024 - 12.01.2025
|
124.
|
Львівська гімназія «Євшан»
|
23.12.2024 - 07.01.2025
|
125.
|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|
23.12.2024 - 12.01.2025
|
126.
|
Початкова школа «Арніка»
|
25.12.2024 - 12.01.2025
|
127.
|
Початкова школа «Один, два, три»
|
25.12.2024 - 07.01.2025
|
128.
|
Початкова школа «Світанок»
|
23.12.2024 - 12.01.2025