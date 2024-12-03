Діти відпочиватимуть 2 або 3 тижні

Більшість школярів Львівської громади підуть на зимові канікули напередодні Різдвяних свят. Відпочинок учнів триватиме 2-3 тижні. Детальні графіки оприлюднила 3 грудня Львівська міська рада. Управління освіти Львова зазначає, що школи самостійно затверджують структуру навчального року. Відповідно рішення про те, коли йти на канікули та їхню тривалість, адміністрації шкіл приймають самостійно. Графік зимових канікул у школах Львівської громади № Назва закладу загальної середньої освіти Період канікул 1. Львівська академічна гімназія при національному університеті «Львівська політехніка» 24.12.2024 - 07.01.2025 2. Львівська лінгвістична гімназія 23.12.2024 - 12.01.2025 3. Ліцей «Галицький» 24.12.2024 - 12.01.2025 4. Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа № 3 23.12.2024 - 12.01.2025 5. Початкова школа № 4 23.12.2024 - 12.01.2025 6. Середня загальноосвітня школа № 9 23.12.2024 - 12.01.2025 7. Ліцей № 10 імені Святої Марії Магдалени 21.12.2024 - 06.01.2025 8. Середня загальноосвітня школа № 27 м. Львова ім. Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького 23.12.2024 - 08.01.2025 9. Ліцей № 28 23.12.2024 - 19.01.2025 10. Середня загальноосвітня школа № 34 імені Маркіяна Шашкевича м. Львова 23.12.2024 - 17.01.2025 11. Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов 23.12.2024 - 05.01.2025 10.02.2025 - 16.02.2025 12. Ліцей № 52 25.12.2024 - 12.01.2025; 01.02.2025 - 05.02.2025 13. Середня загальноосвітня школа № 62 23.12.2024 - 05.01.2025 14. Заклад загальної середньої освіти № 87 імені Ірини Калинець 23.12.2024 - 12.01.2025 15. Ліцей № 2 24.12.2024 - 05.01.2025 16. Ліцей № 5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів 23.12.2024 - 07.01.2025 17. Ліцей № 17 23.12.2024 - 08.01.2025 18. Початкова школа «Джерельце» 23.12.2024 - 05.01.2025 19. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 м. Львова 24.12.2024 - 05.01.2025 20. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 м. Львова 24.12.2024 - 05.01.2025 21. Ліцей № 45 23.12.2024 - 05.01.2025 22. Ліцей № 46 ім. В'ячеслава Чорновола 21.12.2024 - 05.01.2025 23. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 48 м. Львова 23.12.2024 - 10.01.2025 24. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 50 м. Львова 24.12.2024 - 05.01.2025 25. Ліцей № 51 імені Івана Франка 21.12.2024 - 07.01.2025 26. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55 м. Львова 21.12.2024 - 08.01.2025 27. Ліцей № 66 Львівської міської ради 21.12.2024 - 05.01.2025 28. Ліцей імені Івана Пулюя 21.12.2024 - 26.01.2025 29. Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса 24.12.2024 - 05.01.2025 30. Ліцей імені Василя Симоненка 21.12.2024 - 05.01.2025 31. Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка 24.12.2024 - 05.01.2025 32. Ліцей «Європейський» 23.01.2024 - 12.01.2025 33. Початкова школа «Школа радості» 23.12.2024 - 05.01.2025 34. Початкова школа «Малюк» 23.12.2024 - 07.01.2025 35. Ліцей «Надія» 21.12.2024 - 05.01.2025 36. Середня загальноосвітня школа № 1 м. Львова 23.12.2024 - 12.01.2025 37. Середня загальноосвітня школа № 13 23.12.2024 - 12.01.2025 38. Середня загальноосвітня школа № 32 23.12.2024 - 12.01.2025 39. Середня загальноосвітня школа № 72 23.12.2024 - 12.01.2025 40. Середня загальноосвітня школа № 73 м. Львова 23.12.2024 - 12.01.2025 41. Середня загальноосвітня школа № 84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської 28.12.2024 - 12.01.2025 42. Середня загальноосвітня школа № 86 23.12.2024 - 12.01.2025 43. Середня загальноосвітня школа № 90 23.12.2024 - 12.01.2025 44. Ліцей № 93 23.12.2024 - 12.01.2025 45. Середня загальноосвітня школа № 95 23.12.2024 - 12.01.2025 46. Середня загальноосвітня школа № 96 МЖК-1 23.12.2024 - 12.01.2025 47. Середня загальноосвітня школа № 98 м. Львова 21.12.2024 - 07.01.2025 48. Ліцей «Оріяна» 21.12.2024 - 12.01.2025 49. Ліцей «Інтелект» 23.12.2024 - 12.01.2025 50. Ліцей «Сихівський» 23.12.2024 - 12.01.2025 51. Ліцей № 80 23.12.2024 - 12.01.2025 52. Початкова школа «Первоцвіт» 23.12.2024 - 05.01.2025. 53. Початкова школа «Дивосвіт» 23.12.2024 - 12.01.2025 54. Гімназія «Тривіта» 23.12.2024 - 12.01.2025 55. Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія» Бл. Клементія та Андрея Шептицьких 23.12.2024 - 06.01.2025 56. Ліцей № 6 Львівської міської ради 21.12.2024 - 05.01.2025 57. Ліцей «Львівський» 23.12.2024 - 12.01.2025. Для першокласників: 03.02.2025 - 09.02.2025 58. Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 23.12.2024 - 12.01.2025 59. Ліцей № 8 23.12.2024 - 05.01.2025 60. Початкова школа «Крок за кроком» 23.12.2024 - 12.01.2025 61. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. «Лідер» з різними формами навчання 24.12.2024 - 12.01.2025 62. Ліцей № 21 23.12.2024 - 24.01.2025 63. Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 ім. М.Конопницької 23.12.2024 - 12.01.2025 64. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 м. Львова 23.12.2024 - 12.01.2025 65. Ліцей № 37 24.12.2024 - 12.01.2025 66. Cередня загальноосвітня школа № 42 м. Львова 23.12.2024 - 12.01.2025 67. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 47 м. Львова 23.12.2024 - 12.01.2025 68. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 м. Львова 23.12.2024 - 12.01.2025 69. Середня загальноосвітня школа № 63 м. Львова 23.12.2024 - 12.01.2025 70. Ліцей № 70 23.12.2024 - 12.01.2025 71. Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 71 23.12.2024 - 03.01.2025 72. Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 82 23.12.2024 - 12.01.2025 73. Ліцей «Просвіта» 23.12.2024 - 11.01.2024 74. Гімназія «Провесінь» 25.12.2024 - 07.01.2025 75. Початкова школа «Дзвіночок» 23.12.2024 - 06.01.2025 76. Загальноосвітня школа «Берегиня» 23.12.2024 - 12.01.2025 77. Підбірцівський ліцей 23.12.2024 - 12.01.2025 78. Лисиничівська гімназія 23.12.2024 - 06.01.2025 79. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 м. Львова 23.12.2024 - 12.01.2025 80. Середня загальноосвітня школа № 22 ім. Василя Стефаника 23.12.2024 - 19.01.2025 81. Середня загальноосвітня школа № 23 м. Львова 23.12.2024 - 12.01.2025 82. Середня загальноосвітня школа № 30 23.12.2024 - 06.01.2025 83. Середня загальноосвітня школа № 33 м. Львова 23.12.2024 - 12.01.2025 84. Ліцей № 38 Львівської міської ради 23.12.2024 - 12.01.2025 85. Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 43 21.12.2024 - 12.01.2025 86. Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 44 імені Тараса Шевченка 23.12.2024 - 12.01.2025 87. Середня загальноосвітня школа № 41 м. Львова 23.12.2024 - 12.01.2025 88. Початкова школа № 53 23.12.2024 - 12.01.2025 89. Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов 23.12.2024 - 12.01.2025 90. Середня загальноосвітня школа № 54 м. Львова 23.12.2024 - 05.01.2025.

Для першокласників: 17.02.2025 - 22.02.2025 91. Ліцей № 57 імені Короля Данила 23.12.2024 - 12.01.2025 92. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 78 м. Львова 23.12.2024 - 12.01.2025 93. Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного 23.12.2024 - 07.01.2025.

Для першокласників: 03.02.2025 - 07.02.2025 94. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 91 м. Львова 23.12.2024 - 12.01.2025 95. Середня загальноосвітня школа № 92 м. Львова 23.12.2024 - 05.01.2025 96. Ліцей № 94 23.12.2024 - 07.01.2025 97. Середня загальноосвітня школа № 97 м. Львова 23.12.2024 - 07.01.2025 98. Середня загальноосвітня школа № 99 м. Львова 23.12.2024 - 12.01.2025 99. Середня загальноосвітня школа № 100 м. Львова 23.12.2024 - 05.01.2025 100. Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей» 23.12.2024 - 12.01.2025 101. Львівська правнича гімназія 23.12.2024 - 12.01.2025 102. Навчально-виховний комплекс «Школа комп'ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей» 23.12.2024 - 05.01.2025 103. Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги 23.12.2024 - 12.01.2024 104. Великогрибовицький ліцей 22.12.2024 - 07.01.2025 105. Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця 23.12.2024 - 06.01.2025 106. Грядівська гімназія 23.12.2024 - 06.01.2025 107. Зарудцівська гімназія 23.12.2024 - 05.01.2025 108. Малехівська гімназія 23.12.2024 - 12.01.2025 109. Малогрибовицька початкова школа 23.12.2024 - 06.01.2025 110. Рясне-Руський ліцей 23.12.2024 - 06.01.2025 111. Ліцей № 15 23.12.2024 - 12.01.2025 112. Ліцей № 18 21.12.2024 - 12.01.2025 113. Середня загальноосвітня школа № 40 м. Львова 21.12.2024 - 12.01.2025 114. Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанівни з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови 23.12.2024 - 05.01.2025 115. Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв 23.12.2024 - 12.01.2025 116. Середня загальноосвітня школа № 60 м. Львова 21.12.2024 - 12.01.2025 117. Ліцей «Гроно» 21.12.2024 - 07.01.2025 118. Середня загальноосвітня школа № 65 м. Львова 21.12.2024 - 12.01.2025 119. Середня загальноосвітня школа № 67 м. Львова 23.12.2024 - 05.01.2025 120. Середня загальноосвітня школа № 68 м. Львова 23.12.2024 - 12.01.2025 121. Ліцей № 74 імені Марійки Підгірянки 23.12.2024 - 05.01.2025 122. Ліцей № 75 ім. Лесі Українки 23.12.2024 - 12.01.2025 123. Середня загальноосвітня школа № 77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності 21.12.2024 - 12.01.2025 124. Львівська гімназія «Євшан» 23.12.2024 - 07.01.2025 125. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка 23.12.2024 - 12.01.2025 126. Початкова школа «Арніка» 25.12.2024 - 12.01.2025 127. Початкова школа «Один, два, три» 25.12.2024 - 07.01.2025 128. Початкова школа «Світанок» 23.12.2024 - 12.01.2025

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