Шон Дайч тренуватиме вже другого українця

Новим наставником «Ноттінгем Форест» став Шон Дайч, повідомляє офіційний сайт англійського клубу. 54-річний фахівець підписав контракт до червня 2027 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються. На своїй посаді Шон замінив австралійця Ангелоса Постекоглу, який пропрацював з командою лише місяць.

Цікаво, що свіжоспечений наставник у 1989 році розпочинав у «Ноттінгемі» в статусі гравця, однак за головну команду не провів жодного матчу. Допомагатимуть Дайчу в команді Ієн Воан та Стів Стоун – обидва раніше виступали за «Форест» і провели у складі клубу понад 400 матчів.

Нагадаємо, тренерську діяльність Шон розпочав у 2007 році у «Вотфорді», де спочатку працював з командою U-18, а згодом очолив основу. Далі були молодіжна збірна Англії та «Бернлі». Останнім його клубом став «Евертон», в якому він працював зі ще одним українцем – Віталієм Миколенком.

Дебютувати на чолі «Ноттінгема» Дайч зможе вже у найближчий четвер, 23 жовтня, коли його команда в межах Ліги Європи зіграє проти «Порту».

До слова, «Ноттінгем Форест» наразі перебуває у зоні вильоту турнірної таблиці АПЛ, посідаючи після восьми турів 18-ту сходинку (у доробку команди 5 очок). За клуб на правах оренди з лондонського «Арсенала» виступає Олександр Зінченко.