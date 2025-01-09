Вже друга команда АПЛ за останні два дні залишилась без наставника

«Евертон» на своєму офіційному сайті повідомив про припинення співпраці з головним тренером Шоном Дайчем. Разом з 53-річним фахівцем команду покинули його помічники Аян Воун, Стів Стоун, Марк Говард та Біллі Мерсер.

Причиною звільнення Дайча стали незадовільні результати команди – в останніх 5 матчах команда зазнала 2 поразок і розписала 3 нічиї. Поки керівництво «ірисок» шукатиме нового наставника, обов'язки головного тренера першої команди тимчасово виконуватимуть коуч молодіжної команди Лейтон Бейнс та капітан «Евертона» Шеймус Коулмен.

Нагадаємо, Дайч очолив команду Віталія Миколенка 30 січня 2023 року – контракт з ним був розрахований до завершення сезону 2024/25. У 83 матчах колектив під його керівництвом здобув 26 перемог та зазнав 33-х поразок, а також 24 рази зіграв внічию.

Після 20-ти турів «Евертон» у турнірній таблиці АПЛ посідає шістнадцяту сходинку, маючи у своєму доробку 17 очок і гру в запасі.