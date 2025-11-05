37-річний актор зіграв Ентоні Бріджертона

Британський актор Джонатан Бейлі, відомий за серіалом «Бріджертони», став найсексуальнішим чоловіком світу за версією People у 2025 році. Це перший випадок, коли відкритий гей отримав цю нагороду.

У інтервʼю журналу 37-річний актор розповів, що вперше усвідомив свою популярність у 2020 році, коли вийшов серіал «Бріджертони», в якому він зіграв Ентоні – одного з головних героїв, любовній історії якого був присвячений другий сезон.

У 2023 році Джонатан Бейлі знявся у мінісеріалі «Подорожні», роль у якому йому принесла номінацію на премію Еммі у категорії «найкращий актор другого плану».

У 2024 році актор зіграв принца Фійєро у екранізації відомого бродвейського мюзиклу «Чародійка», а влітку 2025 року – доктора Генрі Луміса у блокбастері «Світ Юрського періоду: Відродження».

У 2018 році Джонатан Бейлі зробив камінгаут, а у 2024 році заснував благодійний фонд The Shameless Fund, який підтримує ЛГБТК+ організації, що борються зі стигмою.

Нагадаємо, у 2024 році найсексуальнішим чоловіком світу за версією Peple став актор Джон Кразінскі, який зіграв Джима у ситкомі Офіс.