72-річний Ліам Нісон, який зіграє грабіжника Денні

Ірландський та англійський актор, 72-річний Ліам Нісон, зіграє одну з головних ролей у чорній комедії про пограбування «Четверо дітей заходять до банку». Американський сайт Deadline розповідає, що у фільмі також зіграють молоді актори такі як Талія Райдер, Ноа Джупе, Вітні Пік, Джек Дідан тощо.

Режисеркою фільму «Четверо дітей заходять до банку» є Френкі Шоу. У ньому Ліам Нісон зіграє колишнього злодія Денні, якого старий друг вмовляє пограбувати банк. Злочин має стати останнім в «кар'єрі» грабіжника. За сценарієм, старий грабіжник має перестороги, але таки береться за справу, бо йому потрібно повернути борг. Розмову про злочин випадково чує онука Денні, яку зіграє Талія Райдер. Вона хоче врятувати дідуся від неприємностей і розповідає про все своїм друзям, які вирішують першими пограбувати банк.

Творці «Четверо дітей заходять до банку» поки не повідомили, коли фільм з'явиться у кінотеатрах. Також невідомий бюджет фільму.

Додамо, що 72-річний Ліам Нісон знявся у понад 70 фільмах. Популярність йому принесла роль Оскара Шиндлера у фільмі Стівена Спілберга «Список Шиндлера». У 1993 році Ліам Нісон отримав оскар за найкращу чоловічу роль. Крім цього, актор зіграв у таких фільмах як «Майкл Коллінз», «Зоряні війни», «Кінсі», «Бетмен: Початок», «Повітряний маршал» тощо.

З початку вторгнення Росії в Україну у 2014 році Ліам Нісон засудив російську агресію в Криму. У травні 2022 року актор разом з колегою та другом Кіараном Гайндсом відвідував українських біженців в ірландському містечку Кіллібегс.