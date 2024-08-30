Скарлетт Йоганссон та Джонатан Бейлі у «Світі Юрського періоду: Відродження»

Кіностудія Universal оприлюднила перші кадри майбутнього науково-фантастичного фільму «Світ Юрського періоду: Відродження». Це вже сьомий фільм за 31-річну історію франшизи. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Сюжет фільму розгортається після п’яти років подій «Світу Юрського періоду: Домініон‎», коли екологія планети виявилась негостинною для динозаврів. Три найбільших динозаври, які залишились, існують в ізольованому екваторіальному середовищі з кліматом, схожим на той, у якому вони колись процвітали. Істоти бережуть ключ до ліків, які можуть врятувати людство.

Скарлетт Йоганссон грає Зору Беннетт, досвідчену експертку з таємних операцій, яка намагається отримати ДНК динозаврів, але опиняється разом із цивільною сім'єю на острові, який десятиліттями приховував від людства таємницю. Разом із Йоганссон у фільмі зіграли Джонатан Бейлі (палеонтолог Генрі Луміс) та Магершала Алі (довірений керівник команди Дункан Кінкейда).

Також у стрічці зіграли Руперт Френд (представник наркоконгломерату, що фінансує експедицію), Філіппіна Вельдж та Бешир Сільвін (решта фахівців з команди Зори). Мануель Гарсіа-Рульфо грає Рубена Дельгадо, батька сімейства, яке потрапило в кораблетрощу, до якого входять Луна Блейз, Девід Яконо та Одріна Міранда.

Махершала Алі у «Світі Юрського періоду: Відродження» (Фото Universal Pictures and Amblin Entertainment)

Сценарій до фільму створив Девід Кепп, автор оригінального «Парку Юрського періоду» 1993 року, режисером став Ґарет Едвардс («Годзілла» 2014), а Стівен Спілберг долучився як виконавчий продюсер. Прем’єра фільму «Світ Юрського періоду: Відродження» попередньо запланована на 2 липня 2025 року.

Нагадаємо, «Парк Юрського періоду» (англ. Jurassic Park) — науково-фантастичний фільм 1993 року американського режисера Стівена Спілберга, знятий за мотивами однойменного роману письменника Майкла Крайтона. У 1997 фільм отримав продовження «Загублений світ» від режисера Спілберга і «Парк Юрського періоду III» роботи Джо Джонстона 2001 року. У 2015 році американська кіностудія Universal відродила франшизу, випустивши «Світ Юрського періоду», який зібрав 1,67 млрд доларів. Згодом у 2018 світ побачив «Занепале королівство» і «Домініон» у 2022 році.