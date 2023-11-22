Європейський Союз готовий надати Україні довгострокові зобов'язання у сфері безпеки, які охоплюють надання їй фінансової, дипломатичної та військової допомоги, а також розширення співпраці з українською оборонною промисловістю. Про це у середу, 22 листопада, пише «Європейська правда» з посиланням на агентство Bloomberg, якому вдалось дізнатись деталі відповідного проекту рішення Єврокомісії.

Як повідомляється, пропозиції щодо безпекових гарантій Україні Єврокомісія уже представила державам-членам. Очікується, що посли ЄС обговорюватимуть його цього тижня, а лідери країн-членів – на саміті наступного місяця

За даними видання, він також ляже в основу консультацій між Києвом і країнами «Великої сімки». Рамковий документ ЄС має на меті спиратися на ці двосторонні домовленості та охоплює такі пропозиції:

Передбачуваний, ефективний, сталий і довгостроковий механізм надання військової техніки Україні, який мобілізує європейську оборонну промисловість;

Забезпечення підготовки українських збройних сил;

Поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю з метою посилення потенціалу та узгодження стандартів;

Посилення здатності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації;

Підтримка зусиль України з розмінування і подолання забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками;

Допомога Україні в реалізації програми реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС, а також посилення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів та протидіяти будь-якому незаконному обігу;

Підтримка енергетичного переходу країни і зусиль з ядерної безпеки;

Обмін розвідданими і супутниковими знімками.

Крім того, у документі йде мова про те, що підтримку у постачанні зброї продовжуватимуть надавати через так званий Європейський фонд миру – механізм, який відшкодовує державам-членам ЄС кошти за те озброєння, яке вони постачають Україні. Втім, як зазначає видання, початковий план ЄС щодо виділення 20 млрд євро протягом чотирьох років на оплату зброї для Києва ризикує зірватися, оскільки деякі країни-члени, включаючи Німеччину, не змогли домовитися про умови, за словами одного з дипломатів Євросоюзу.

Натомість країни-члени сподіваються принаймні домовитися про виділення 5 млрд євро на наступний рік із зобов'язаннями щодо подальшої підтримки після цього, сказав дипломат, який говорив на умовах анонімності.

Зауважимо, що обговорення проекту рішення Єврокомісії відбуваються в той час, коли ЄС не виконує свою обіцянку надати Україні один мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року.