На Донбасі загинула молода військовослужбовиця з Вінницької області
ЗМІ повідомили, що 29-річна Вікторія Слободянюк скоїла самогубство
У районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області загинула старший солдат Вікторія Слободянюк, повідомили у Вінницькій обласній державній адміністрації. Причини смерті військовослужбовиці у повідомленні не вказані, однак, за інформацією ЗМІ, вона скоїла самогубство.
Вікторія Слободянюк 1991 року народження проходила військову службу у зоні ООС за контрактом. Служила у 59-й бригаді. Вона померла 8 січня.
За інформацією «Суспільного», жінка вчинила самогубство в районі розташування свого підрозділу у Бахмуті Донецької області.
Вікторія Слободянюк – матір-одиначка, яка проживала у селі Вовчок Немирівського району Вінницької області, там її і поховали 11 січня.
У неї залишилися дві доньки 2010 та 2012 року народження і батьки-пенсіонери.