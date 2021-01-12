Військову Вікторію Слободянюк поховали у Вінницькій області 11 січня

У районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області загинула старший солдат Вікторія Слободянюк, повідомили у Вінницькій обласній державній адміністрації. Причини смерті військовослужбовиці у повідомленні не вказані, однак, за інформацією ЗМІ, вона скоїла самогубство.

Вікторія Слободянюк 1991 року народження проходила військову службу у зоні ООС за контрактом. Служила у 59-й бригаді. Вона померла 8 січня.

За інформацією «Суспільного», жінка вчинила самогубство в районі розташування свого підрозділу у Бахмуті Донецької області.

Вікторія Слободянюк – матір-одиначка, яка проживала у селі Вовчок Немирівського району Вінницької області, там її і поховали 11 січня.

У неї залишилися дві доньки 2010 та 2012 року народження і батьки-пенсіонери.