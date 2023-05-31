Україна та союзники планують провести на початку липня саміт формули миру за участі лідерів інших країн, але без участі Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Видання з посиланням на джерела в оточенні українського президента та європейських дипломатів зазначає, що саміт може пройти перед самітом НАТО у Вільнюсі.

За даними WSJ, зустріч лише планується, проте її вже підтримали деякі європейські лідери. Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон, який хоче, щоб на саміті були присутні представники тих країн, які стали на бік РФ або зайняли нейтральну позицію.

«Нам потрібен єдиний план відповідального цивілізованого світу, який дійсно хоче жити в мирі», – заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі WSJ.

Він наголосив, що Україна не сяде за стіл переговорів з РФ, поки Москва не виведе свої війська. Також Україна не погодиться на компроміси щодо території. Європейські чиновники зазначили виданню, що спільно з Україною працюють над формулою миру з 10 пунктів, щоб зробити її більш прийнятною для інших держав світу, таких як Індія, Бразилія, Саудівська Аравія та Китай.

Мирний план Зеленського передбачає відновлення контролю України над своєю територією, повернення військовополонених і притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Він також пропонує вирішити питання ядерної безпеки, яка, за його словами, скомпрометована окупацією Росією Запорізької АЕС, і продовольчої безпеки шляхом захисту експорту зерна, якому перешкоджає російське вторгнення.

Зустріч, як сподіваються західні дипломати, може відбутися незадовго до щорічного саміту НАТО, що розпочнеться 11 липня. За словами європейських дипломатів, на початку цього року Макрон запропонував провести конференцію в Парижі. Саміт також готові прийняти Данія і Швеція.