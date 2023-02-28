Росія мала щонайменше два плани зміни влади в Україні на випадок захоплення Києва. Про це йдеться у матеріалі УП.

Джерела журналістів в українській розвідці розповіли, що прізвища тих, хто конкретно мав бути новою «владою у Києві», росіянам були не надто важливі.

«Якщо думаєте, що у росіян був чіткий план, хто сюди прийде керувати – ви дуже помиляєтеся. Головне, щоб впала наша влада. За їхнім планом – на третій день. На десятий день – контроль над всією країною. А прізвища тих, хто конкретно буде новою "владою", їм були не те щоб важливі», – розповів один із високопоставлених співрозмовників УП в українській розвідці.

За словами розвідників, Медведчук сам себе бачив на перших ролях. Але не останню роль міг відігравати Володимир Сівкович (заступник секретаря РНБО часів Януковича, який переховується в РФ), який давно працює по лінії ФСБ, і якого готували менеджерити «владу», підбирати кадри на різні посади.

Якщо ж говорити про політичні плани Кремля щодо управління Україною після захоплення, то щонайменше їх було два.

Перший проект був пов'язаний із найближчою до Путіна людиною в Україні – його кумом Віктором Медведчуком. За часів президентства Петра Порошенка Медведчук був головним переговорником з Кремлем та займався обміном полонених.

Однак за часів Зеленського переговори з росіянами перетягнув на себе голова ОПУ Андрій Єрмак, а Медведчук опинився під слідством українських правоохоронців.

Після введення санкцій та вручення кількох підозр у 2021 році надії на велике повернення випарувались. Медведчук не міг займатися ні бізнесом, ні політикою.

«Вітя потрохи головою їде. Постійно дома сидить, ці обмеження його психологічно підкошують, бо він не має куди себе подіти», – описував УП стан Медведчука один із членів ОПЗЖ наприкінці січня минулого року.

Ще за місяць до російської інвазії один впливовий депутат ОПЗЖ, як тоді здавалось, жартував, що Медведчук «просто чекає Путіна».

«У мене немає сумнівів, що Путін буде воювати. І не в останню чергу тому, що я бачу, як Вітя уже "пече короваї і збирає сіль, щоб зустрічати кума в Києві», – розповів УП 25 січня 2022 року депутат ОПЗЖ, який за два тижні до вторгнення тихо виїхав із країни на довгі місяці.

За кілька тижнів до вторгнення депутати з його групи в Раді кілька разів запитували у нього, чи Росія справді готується до великого нападу на Україну.

«Ми ж мали це знати хоча б, щоб сім'ї повивозити. Але Вітя навпаки заспокоював. Казав: "Ні-ні, це брязкання зброєю, щоб підвищувати ставки. Залишайтеся на місцях», – пригадує в розмові з УП один із чинних депутатів, який був близьким до Медведчука.

Ближче до 16 лютого, однієї з імовірних дат вторгнення, про яку попереджали спецслужби США, напруга всередині фракції ОПЗЖ наростала, навіть попри заспокоєння Медведчука. Партнер Столара, тодішній нардеп Ігор Абрамович, взагалі замовив літак на 50 осіб, на якому вивіз у Відень родичів, друзів, знайомих. Депутати жартома називали цей борт "Ноїв ковчег".

Під кінець лютого 2022-го Медведчук поводився достатньо незвично. Він неочікувано попереносив зустрічі зі своїми соратниками, посилаючись на те, що зайнятий. Зранку 24 лютого Медведчук перестав виходити на зв'язок. Він з'явився в партійному чаті ОПЗЖ лише один раз – на третій день вторгнення, 26 лютого.

Того дня депутати фракції Медведчука, які залишилися у Києві, зібралися виключити Іллю Киву зі своїх лав через публічну підтримку російської агресії. І кум Путіна, навіть попри війну, намагався переконати, що цього робити не треба.

Другий проект був пов'язаний із Януковичем. Війна РФ почала затягуватися, «героїчного походу на Київ» не вийшло. Урядовий квартал повністю залишався під контролем України. Медведчук кудись безслідно зник. Саме в цей момент Янукович раптово став тим самим «планом Б».

Для легітимізації Януковича РФ хотіла використати його позови до ОАСК з вимогою визнати, що у Верховної Ради були відсутні повноваження, щоб приймати акт про самоусунення президента.

План повернення Януковича прожив у голові Путіна ще декілька днів, коли стало цілком очевидно, що з «легітимним» справи не вийде. Борт Януковича востаннє був помічений у Мінську 7 березня минулого року. Після цього перемовини перемістились у Стамбул, а Віктор Федорович зник із поля зору.