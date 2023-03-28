Сполучені Штати вирішили спрямовувати свої розвідувальні безпілотники над Чорним морем далі від Криму після зіткнення російського винищувача з американським дроном. Це обмежує здатність США збирати розвіддані.

Про це пише CNN із посиланням на високопоставленого американського військового чиновника.

«Польоти дронів на більшій дистанції від об'єкту спостереження знижують якість розвідувальної інформації. Певною мірою це можуть компенсувати розвідувальні супутники, але їхній час перебування над ціллю менший», – зазначив співрозмовник.

Після того як російський винищувач зіштовхнувся з американським безпілотником, США почали запускати свої БПЛА південніше та на більшій висоті, щоб ті були подалі від повітряного простору довкола Криму.

«Коли CNN вперше повідомляли про це, наше джерело заявило, що змінення маршрутів - це спроба США не бути «надто провокативними», оскільки адміністрація Байдена намагається всіма силами уникнути ескалації та прямого конфлікту з Росією», – пише видання.

Джерело додало, що хоча наразі дрони літатимуть за новими маршрутами, вже «є певний апетит» до того, щоб відновити польоти ближче до Криму.

Спікер Пентагону Пет Райдер відмовився коментувати таку інформацію.

Нагадаємо, 14 березня російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем. У міноборони США також повідомили, що пропелер безпілотника було пошкоджено і він впав у Чорному морі на захід від Криму. У міноборони Росії стверджують, що нібито «не вступали в контакт» з дроном і той сам після «різкого маневрування» «перейшов у некерований політ із втратою висоти». Опублікувавши 16 березня відео, США довели, що це не так.

Безпілотники США змінили маршрут над Чорним морем після інциденту з літаками РФ.