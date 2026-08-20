Випускники демонструють погані результати з математики на НМТ

Уже у 2027 році НМТ можуть проводити у новому форматі. Міністр освіти і науки Андрій Бутенко поспілкувався з журналістами та розповів, чи залишать математику серед обов’язкових предметів. Про це пише «РБК-Україна».

Андрій Бутенко розповів, що отримав від президента Володимира Зеленського доручення переглянути формат проведення НМТ. Серед ймовірних напрямів змін розглядають можливість передбачити повторне складання тесту та зменшити психологічне навантаження на вступників. Водночас конкретного нового формату НМТ міністр поки не назвав.

У 2026 році чимало дискусій точились щодо того, чи потрібно перевіряти знання усіх учасників НМТ із математики. Міністр освіти і науки зазначив, що він виступає за те, щоб зберегти математику серед обов’язкових предметів тестування.

«Це надзвичайно важливе запитання. Ви бачите, воно збурило суспільство, навколо нього точиться дискусія. Особисто моє переконання, що математика повинна залишатися частиною єдиного тесту. Можемо дискутувати про її обсяг у формуванні єдиної оцінки. Ми можемо дискутувати про складність завдань, про верифікацію цих завдань. Але мені наразі здається, що це є невіддільною частиною національного мультипредметного тесту», – сказав міністр.

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Нагадаємо, що під час повномасштабної війни математика є обов’язковим предметом на НМТ, через це освітяни бачать рівень математичної грамотності випускників, які демонструють погані результати. Група нардепів 2 червня зареєструвала законопроєкт, щоб виключити математику з переліку обов’язкових предметів НМТ уже із 2027 року.

Така пропозиція спричинила різку критику вчених та освітян, які переконані, що виключення математики з переліку обов’язкових предметів НМТ негативно вплине на майбутнє України та її обороноздатність.