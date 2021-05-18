Відома Арка Дарвіна обвалилася через ерозію

На Галапагоських островах, розташованих в Тихому океані, обвалилася Арка Дарвіна. Про це повідомило Міністерство навколишнього середовища та водних ресурсів Еквадору.

Арка була розташована неподалік від основного острова Дарвіна. Її сформував вулкан, а форму моста вона набула через природню ерозію, яка і обвалила верхню частину геологічного утворення. Як уточнює відомство, про обвал стало відомо в понеділок, 17 травня.

Informamos que hoy 17 de mayo, se reportó el colapso del Arco de Darwin, el atractivo puente natural ubicado a menos de un kilómetro de la isla principal Darwin, la más norte del archipiélago de #Galápagos. Este suceso sería consecuencia de la erosión natural.



Héctor Barrera pic.twitter.com/lBZJWNbgHg — Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador (@Ambiente_Ec) May 17, 2021

Місце біля арки є одним із найпопулярніших для дайвінгу та спостереження за акулами та іншими видами морських мешканців.

Арку назвали в честь англійського вченого Чарльза Дарвіна, який відвідував острів. Вважається, що саме різноманітність фауни острова навело Дарвіна на думку про його теорію еволюції.