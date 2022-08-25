Двох зниклих неповнолітніх братів з Шепетівського району знайшли за 200 км у одному з міст Київщини. Виявилось, що хлопці пішли до свого батька, який проживає у Київській області. Поліція сконтактувала з чоловіком та передала підлітків йому. Відомо, що з братами все добре.

Дітей знайшли у середу, 24 серпня, повідомила прес-служба Шепетівського районного управління поліції. «Встановлено, що діти намагались дістатися до одного з міст Київської області, де проживає їхній батько. Відносно розшукуваних протиправних дій не вчинено», – йдеться у повідомленні. Поліцейські сконтактували з батьком підлітків та передали їх йому.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції відмовились уточнити, у якому саме місті знайшли братів. Однак підтвердили, що хлопці здолали відстань у понад 200 км. Наразі невідомо, чи йшли вони лише пішки, чи їх підвозили, це з'ясовує поліція.

Нагадаємо, що 14-річний Михайло Лук'янчук та 16-річний Віталій Лук'янчук пішли з дому в селі Гориця Берездівської громади в суботу, 20 серпня, не попередивши свою матір. На зв'язок вони не виходили. Поліція оголосила їх у розшук, пошуки тривали чотири дні.

Відомо, що родина перебуває на соцобліку. Поки що ніяких адмінматеріалів на матір не складали, поліція проводить щодо цього інциденту перевірку та з'ясовує деталі.