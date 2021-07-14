У середу, 14 липня, пообіді на стадіоні у селі Перемиль Луцького району знайшли повішеним 33-річного місцевого жителя. Два дні тому поліція оголосила його у розшук, оскільки він пішов із дому і не повернувся, а телефон вимкнув. На тілі слідів насильницької смерті не виявили, поліція кваліфікує цю справу як самогубство.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, тіло чоловіка знайшли місцеві мешканці на сільському стадіоні, де він був повішений на дереві. Це сталось близько 14:30 у середу, 14 липня, неподалік від місця, де він проживав. Слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили, тіло доправили на судово-медичну експертизу для більш детальних висновків.

Пошуки чоловіка тривали півтора дні. За інформацією поліції, із дому 33-річний Петро Струбіцький вийшов близько 20 години у понеділок, 12 липня, і більше не повернувся. Його телефон був вимкнений. Наразі поліція розпочала розслідувати справу за статтею 115 (убивство) з приміткою «самогубство».