Тіло Василя Голинського виявили на полі в селі Чукалівка

Біля Івано-Франківська знайшли мертвим 60-річного чоловіка, якого розшукували два тижні. Василя Голинського оголосили в розшук, після того, як він пішов з дому 18 листопада і не повернувся. Також на Прикарпатті продовжують розшукувати 37-річного чоловіка, який зник безвісти 11 листопада.

У коментарі ZAXID.NET прес-служба поліції Івано-Франківської області у вівторок, 30 листопада, уточнила, що тіло Василя Голинського виявили в приміському селі Чукалівка в полі без ознак насильницької смерті. Сам чоловік є мешканцем сусіднього села Радча. Причини смерті наразі встановлює судово-медична експертиза.

Водночас поліція продовжує розшуки 37-річного Василя Доцяка, який зник у селі Драгомирчани 11 листопада.

«Чоловік пішов з дому та досі не повернувся. Його прикмети: ріст 170-175 см, худорлявої тілобудови. Був одягнений в куртку сірого кольору, сині джинси та взуття синього кольору», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Про місцеперебування безвісти зниклого чоловіка, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 067-166-33-65,066-04-98-870 або 102.