Михайло Кос, якого шукали з 14 жовтня, проживає у селі Яворів поруч з Долиною

Михайло Кос, якого розшукували в Івано-Франківській області з 14 жовтня, знайшовся. У поліції повідомили, що з чоловіком все гаразд. Про зникнення 63-річного чоловіка із заявою до поліції звертався його син.

У четвер, 4 листопада, прес-служба поліції Івано-Франківської області повідомила, що чоловіка знайдено. «Увага! Розшук припинено! Чоловіка розшукано, з ним все гаразд», –йдеться у повідомленні прес-служби.

Як розповіла Суспільному сестра зниклого чоловіка, він вже вдома. «Поліцейські знайшли його в Стрию на вокзалі», – повідомила жінка.

Раніше вона повідомляла, що Михайла Коса бачили у Новояворівській районній лікарні на Львівщині.

Відомо, що Михайло Кос проживає у селі Яворів поруч з Долиною. Чоловік 14 жовтня пішов з дому і про його місцезнаходження не було жодної інформації. Відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою «безвісти зниклий».