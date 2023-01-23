На Хмельниччині знайшли тіло 60-річного мешканця Рівного, якого оголосили в розшук майже два тижні тому. Мертвий чоловік перебував в очереті неподалік солодового заводу в Славуті. Чому він поїхав на Хмельниччину, невідомо, однак раніше родичі чоловіка зазначали, що він вів жебрацький спосіб життя.

Зазначимо, що чоловік зник ще 10 січня. Про його зникнення правоохоронців повідомила 35-річна невістка. За словами рідних, чоловік мав проблеми зі здоров'ям, іноді жебракував та зловживав алкоголем.

Тіло загиблого в селі Крупець Хмельницької області виявив 44-річний чоловік. Це сталось близько 17:00 у суботу, 21 січня. Він зателефонував у поліцію і повідомив, що неподалік Славутського солодового заводу знайшов тіло мертвого чоловіка в очереті.

Після того, як тіло опізнали рідні, поліція офіційно підтвердила, що йдеться про оголошеного у розшук 60-річного рівнянина. «Всі обставини загибелі наразі встановлюють слідчі. Тіло відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи: попередньо насильницької смерті не виявлено», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.