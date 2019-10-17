Знищені автентичні розписи церкви у Славському замінили російською плиткою

Церква Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Славському

Замість знищених розписів Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка у церкві в Славському стіни викладають керамічною плиткою фірми Kerama Marazzi, яка виробляється у Росії.

У четвер, 17 жовтня, Львівська обласна організація «Українського товариства охорони пам’яток» опублікувала свіжі фото інтер’єру церкви у селищі Славське на Львівщині, де тривають ремонтні роботи і, зокрема, триває облицювання стін плиткою. «От і об’явилася світу оновлена "краса" на заміну розписам Сосенка і Буцманюка в церкві у Славському», - прокоментували побачене захисники пам’яток.

Нове оздоблення храму викликало неприємне здивування та обурення читачів соцмереж. Дехто навіть порівняв його з лазнею, а хтось із мечеттю. «Нема слів», «Жах», «Як в грузинському ресторані», «Зовні церква, всередині мечеть?», «Рагулі є рагулі», – коментують дописувачі.

Оздоблені плиткою Kerama Marazzi стіни церкви у Славському. Фото Андріана Кліща

Як видно з фото, для оздоблення стін церкви використовується плитка фірми Kerama Marazzi. ZAXID.NET вдалося віднайти конкретну колекцію плитки, якою викладають стіни церкви у Славському. Це плитка Kerama Marazzi Суррей вартістю 344 грн/м². У характеристиках цієї плитки вказується, що вона використовується для оздоблення кухні, країна-виробник – Росія.

Офіційним постачальником плитки Kerama Marazzi в Україні є ТзОВ «Керама Марацці Україна». За даними аналітичної платформи YouControl, серед засновників «Керама Марацці Україна» (з чаткою 99,95% у статутному фонді) є ТзОВ «Керама Марацці», зареєстроване у місті Орел Російської Федерації.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до особистого секретаря владики Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, до якої належить церква у Славському, о. Андрія Сов'яка. Він пообіцяв з’ясувати ситуацію і прокоментувати її пізніше.

Нагадаємо, навесні 2019 року у церкві Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Славському, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення, представники місцевої громади на чолі зі священиком знищили усі розписи інтер’єрів, що 1909 році виконали відомі художники Модест Сосенко та Юліан Буцманюк у стилі української сецесії. Також з підлоги та стін церкви демонтували автентичну плитку, виготовлену на фабриці Івана Левинського.

Ще до початку проведення ремонту до настоятеля церкви о. Андрія Петришина зверталися численні мистецтвознавці та фахівці з охорони культурної спадщини, які просили припинити роботи. Також священику передали припис департаменту архітектури та містобудування ЛОДА з вимогою припинити ці роботи.

Пізніше Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ знищення розписів Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка у церкві назвала «поспішним рішенням громади». А ЛОДА заявила, що подасть до суду, щоб вилучити цю церкву з власності громади Славського.

За фактом знищення мистецьких розписів Сколівський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 (незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення або пошкодження об'єктів культурної спадщини) ККУ