Зранку у п’ятницю, 8 вересня, російські війська поцілили кількома ракетами по об'єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Попередньо, місто атакували балістичними ракетами. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Зранку ворог поцілив кількома ракетами (попередньо – балістичними) у об‘єкти цивільної інфраструктури обласного центру», – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про щонайменше одну постраждалу людину.

Як розповів виконувач обов’язків міського голови та секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв, вибуховою хвилею у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна. Підрахунок пошкоджень триває.

Станом на 8:00 Малашко повідомляв про активність тактичної авіації ворога та загрозу застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для частини Запорізької області.

Нагадаємо, вчора приблизно в цей же час по Запоріжжю також було завдано ракетного удару. В результаті зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури, дві особи отримали поранення.