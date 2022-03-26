Кількість країн-членів НАТО, які схвалюють введення миротворчої місії Альянсу в Україну, зросла, повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Ми вже знаємо із засобів масової інформації за попередні кілька днів, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки та загального голосу з боку НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути місія НАТО», – сказав він у п’ятницю, 25 березня, під час візиту до Брюсселя, повідомляє RMF24

За словами прем'єра, у Єврораді були представники країн, які перспективу запровадження миротворців в Україну сприймають скептично. Він порадив їм уявити, що «вся Україна стає Маріуполем – розбомбленим містом, з якого змушені тікати люди».

Моравецький назвав дії Путіна та російських солдатів варварськими. Він наголосив, що це дозволяє «уявити найгірші сценарії, тому презентація цієї концепції знаходить дедалі благодатніший ґрунт». Голова польського уряду додав, що інакше державам доведеться прийняти «десятки мільйонів біженців». До слова, наразі найбільше українських біженців прийняла саме Польща.

Як повідомляв ZAXID.NET, вперше ідею щодо введення в Україну миротворчої місії НАТО озвучив польський віце-прем’єр-міністр Ярослав Качинський під час візиту до Києва 16 березня.