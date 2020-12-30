Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акціями

Для зручності більше ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новорічних свят найбільша за багатьма показниками торговельна мережа України переходить на особливий графік роботи. Супермаркети працюватимуть без вихідних і свят. Понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів до новорічного столу будуть доступні за максимально вигідними цінами в будь-який день тижня в зручний час.

Також до свят у всіх магазинах лідера вітчизняного ритейлу проходить акція «Новорічні знижки «АТБ», яка приємно здивує покупця неймовірним цінопадом. З 16 грудня до 12 січня включно в магазинах «АТБ» пропонують величезні знижки – до 45% практично на всі групи товарів! Акційні продукти позначені спеціальними цінниками. Складніше буде знайти неакційні! Повний перелік акційних товарів, на які поширюються новорічні знижки, можна побачити на сайті. Залишаються чинними добре знайомі покупцям акції «Економія», «7 днів», «Товар дня» (до -50%) тощо.

«Ми системно підходимо до питань, які важливі для більш ніж чотирьох мільйонів наших покупців. Це комфорт, гарантована якість і доступні ціни. Ефективно вирішувати ці завдання нам вдається завдяки впровадженню сучасних інноваційних ідей і створенню додаткових клієнтських сервісів», – поділився Борис Марков, генеральний директор корпорації «АТБ».

Комфортні супермаркети цієї мережі (їх у 24 областях України, включаючи й нашу Львівську, сьогодні відкрито вже 1186) радо приймають клієнтів у будь-який зручний час: 7 днів на тиждень, без вихідних, свят, переобліків, обідніх перерв тощо. Такий формат разом зі зручним розташуванням магазину, просторими майданчиками для паркування, сучасною викладкою продукції, лаконічним дизайном торгових залів і гарантовано якісними товарами максимально відповідає потребам споживачів. Варто також зазначити, що в обласних центрах і великих населених пунктах багато дискаунтерів «АТБ» працює у режимі 24/7. Це особливо актуально в період новорічних і різдвяних свят, коли українці готуються до сімейного застілля. Щоб придбати гарантовано свіжі та безпечні продукти за доступними цінами в «АТБ», немає потреби спеціально підбирати час, бо святковий продовольчий кошик можна наповнити в будь-який зручний момент.

Важливо також, що цьогоріч не залишаться без улюблених продуктів навіть ті, хто напередодні свят не має часу на похід до магазину. Навесні поточного року відкрився перший у країні продуктовий інтернет-магазин «АТБ» повного циклу. Тепер улюблені продукти легко можна замовити онлайн. Весь процес приймання замовлення, його обробки та доставки товарів на зазначену клієнтом адресу здебільшого займає навіть менше часу, аніж ми зазвичай очікуємо кур'єра з піцою. Такий сервіс не тільки дозволив мільйонам українців, включаючи й львів'ян, підтримувати гідний рівень життя в умовах суворого карантину, але й дотепер користується популярністю.

Також у 2020 році в «АТБ» з'явився сервіс попереднього замовлення. Отже, покупцеві більше немає потреби витрачати час на пошуки продуктів у торговому залі – можна заощадити свій час і мінімізувати контакти з іншими покупцями, зібравши свій продуктовий святковий набір онлайн і вибравши будь-який магазин Львова й області, де його потім хочеться отримати. Коли клієнт прийде в маркет, його пакет з продуктами вже підготують. Як бачимо, купівля продуктів – це швидко та зручно!