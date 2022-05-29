Українські військові знищили ще одного російського командира, капітана Алєксандра Вигуляра. Він був командиром парашутно-десантної роти 106-ї парашутно-десантної дивізії росії, повідомило управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

«Алєксандр Вигуляр 3 місяці назад під Вязьмою разом зі своєю ротою реконструював “Вяземскую воздушно - десантную операцию”, але при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло», – сказано в повідомленні, опублікованому в неділю, 29 травня.

Коли і де ліквідували Вигуляра – не уточнюється. Однак раніше журналіст Роман Цимбалюк повідомляв, що 23 травня українські воїни знищили цілу роту згаданої дивізії: загинули 85% її солдатів, включно з командним складом. Це сталося під час наступу загарбників у Донецькій області.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про ліквідації в Україні російського командира, полковника Алєксандра Досягаєва.