Українські військові проводять локальні атаки вздовж лінії зіткнення на захід від Гуляйполя

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що українські військові обмеженими атаками в Запорізькій області перешкоджають розгортанню російських військ. Про це йдеться у новому зведенні ISW.

Як повідомляється, українські військові, ймовірно, проводять локальні атаки вздовж лінії зіткнення на захід від Гуляйполя, щоб завадити розгортанню російських військ.

«Представники України заявили, що український контрнаступ, який триває, є методичною операцією з навмисного погіршення стану російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на звільнення великих територій», – йдеться у зведенні.

Зазначається, що ЗСУ продовжують позиційні бої вздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв і що українські війська зосереджуються на завданні ударів по російських наземних лініях зв’язку, скупченню техніки та живої сили, а також логістичних вузлах уздовж Південного напрямку.

Як інформував ZAXID.NET, 29 серпня українська армія оголосила про контрнаступ у напрямку Херсона. Звільнення Херсонщини можливе лише після деокупації правобережної її частини.

Адже ці території з’єднані трьома мостами: Антонівським-автомобільним, залізничним біля Херсона та Каховської ГЕС.

В оперативному командуванні «Південь» заявляли, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони армії РФ під Херсоном.