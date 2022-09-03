Збройні Сили України активно завдавали ракетних ударів по цьому мосту впродовж серпня

Збройні сили України численними ударами вивели з ладу автомобільний міст у тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці Херсонської області. Таку інформацію та супутниковий знімок оприлюднив швейцарський дослідник супутникових знімків Бенджамін Пітте, повідомляє «Мілітарний».

Варто зазначити, що залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений.

У серпні Збройні Сили України активно завдавали ракетних ударів по цьому мосту. У районі автомобільного моста дамби Нової Каховки військові Росії намагалися приховати переміщення техніки за допомогою кутових відбивачів «ОМУ».

Водночас у зв’язку з руйнуванням мосту Каховської ГЕС, російські військові почали використовувати паромні переправи у районі Нової Каховки.

Як інформував ZAXID.NET, 29 серпня українська армія оголосила про контрнаступ у напрямку Херсона. Звільнення Херсонщини можливе лише після деокупації правобережної її частини.

Адже ці території з’єднані трьома мостами: Антонівським-автомобільним, залізничним біля Херсона та Каховської ГЕС.

В оперативному командуванні «Південь» заявляли, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони армії РФ під Херсоном.