Броньовики оснащені додатковим модульним бронюванням

Військовослужбовець Збройних сил України власним коштом придбав та купив для українських захисників вісім броньованих машин Pinzgauer 2009 року випуску. При цьому він не захотів називати свого імені, повідомили на Facebook-сторінці Територіальної оборони ЗС України.

«Багатоцільові військові джипи, справжні всюдиходи. Залізні конячки, що проїдуть навіть крізь пекло – так кажуть про ці машини військові», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, джипи можуть працювати і як тягачі, і як медичні машини, і як машини глибинної розвідки, підтримки, зв'язку. Одна така – це десятки, а то й сотні збережених життів».

Два позашляховики вже служать бойовим бригадам територіальної оборони ЗСУ, решту відправили іншим родам військ.

Про благодійника відомо лише що до війни він був успішним підприємцем, а зараз також служить у лавах ЗСУ. Також відомо, що в нього позивний «Гора» і він регулярно допомагає армії.

фото Територіальної оборони ЗС України

«Вся моя допомога українській армії анонімна, щоб ніхто не знав моє прізвище чи бачив обличчя. Я роблю свою справу, те, що маю робити у такі часи. Буду там, де моя допомога потрібна найбільше. Знаю і розумію усі потреби. Після перемоги обов'язково розкрию себе», – сказав військовий, який придбав машини.

Pinzgauer (Пінцґауер) - багатоцільові універсальні машини виробництва BAE Systems Land Systems (Грац, Австрія). Був названий на честь пінцгауера, австрійської породи великої рогатої худоби.

ТТХ моделі Pinzgauer 716M:

Екіпаж, чол: 2

Пасажиромісткість, чол: 8;

Вага, т: 2,2;

Максимальне навантаження, т: 1,3;

Довжина, м: 4,48;

Ширина, м: 1,8;

Висота, м: 2;

Дорожній просвіт, мм: 360;

Максимальна швидкість по шосе, км / год: 122;

Дальність ходу без дозаправки, км: близько 800;

Перешкоди: підйом/спуск,% – 80; бічний нахил,% – 40; стінка, м – 0,4; рів, м – 0,5; брід, м – 0,7.

Автомобілі можуть використовуватися, як для перевезення особового складу, так і для медичних потреб або перевезення боєприпасів.

Всюдихід оснащено додатковою модульною бронею. Він забезпечує захист від вогню зі стрілецької зброї, осколків артилерійських снарядів та вибухів.