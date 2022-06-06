Військовий оркестр виконував відомі українські та іноземні хіти

У понеділок ввечері, 6 червня, на площі Ринок у Львові виступив оркестр Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Під час благодійного концерту військові збирали гроші для купівлі автомобіля для 80-ї бригади, повідомила прес-служба ЛОДА.

Концерт розпочався з хвилини мовчання на знак вшанування пам’яті усіх українських героїв, які загинули на війні з росіянами.

Після цього військові виконали відомі українські та іноземні хіти, зокрема: «Доброго вечора, ми з України», «Стефанія», «Герої не вмирають», «Simple the best», «Feeling good».

Під час благодійного концерту, військові збирали гроші для потреб львівської бригади, а саме 80-ї десантно-штурмової бригади. За зібрані гроші планують придбати автомобіль для десантників, які зараз виконоють бойові завдання на півдні Україні.