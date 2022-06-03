Дозбору грошей гурт Metallica залучив фанатів, а також продавав лімітовані серії товарів у рамках «Місяця дарування»

Американський рок-гурт Metallica зібрав 1 млн доларів для організації World Central Kitchen (WCK) та їхньої ініціативи #ChefsForUkraine з безкоштовної роздачі обідів та продуктових наборів для людей, які стали біженцями через воєнну агресію Росії.

Спочатку Metallica поставила за мету зібрати 500 тис. доларів для України і закликала своїх фанатів робити пожертвування. Загалом фан-клуби Metallica зібрали 60 тис. доларів. Найбільший внесок зробили фани з нікнеймом MASSter of Puppets, який пожертвував 21150 доларів, та OVERKILL.PL, який пожертвував 1236 доларів. Крім того, у рамках «Місяця дарування» гурт продавав різноманітні товари, гроші з продажу яких також увійшли в зібрану суму.

«Ця війна в Україні змусила нас почуватися безпорадними та спустошеними через людей, які залишають свої домівки. Спостерігаючи за роботою WCK у Східній Європі, ми можемо бачити вплив нашого збору», – йдеться у заяві гурту.

На гроші, які зібрав гурт Metallica, WCK роздала понад 31 млн обідів у понад 230 містах і селищах Східної Європи, у тому числі в тих регіонах України, які перебувають близько до обстрілів і російського кордону.

«Пройшло трохи більше трьох місяців з того часу, як WCK вперше почала підтримувати людей, переміщених усередині та за межами України, роздаючи обіди та продуктові набори сім'ям по всьому регіону. Ми дуже вдячні неймовірній сім'ї Metallica за підтримку наших зусиль», – прокоментував Нейт Мук, генеральний директор WCK.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше литовський телеведучий Андрюс Тапінас зібрав 5 млн євро на безпілотник «Байрактар» для українських військових. Тим часом Туреччина передала литовцям апарат безкоштовно, тому зібрані гроші підуть на іншу допомогу Україні.