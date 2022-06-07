Молодята вирішили не святкувати гучного весілля, а подаровані кошти віддали на армію

У понеділок, 6 червня, у Самборі на Львівщині молоде подружжя перерахувало на потреби ЗСУ 100 тис. грн з власного весілля. Про це повідомила Львівська ОВА.

«Ранок потрібно починати з добрих історій про наших надзвичайних людей. Напередодні, 6 червня, в одне з відділень банку у Самборі молоде подружжя, яке тільки побралось, перерахувало на потреби Збройних сил України 100 тис. грн», – розповіли у Львівській ОВА вранці 7 червня.

Квитанція про перерахування 100 тис. грн для потреб армії

За даними ЛОВА, молодята відмовились від гучних забав, відсвяткували весілля у вузькому родинному колі, зібрали кошти, які отримали як подарунок, і вирішили допомогти захисникам України. У ЛОВА також оприлюднили банківську квитанцію про перерахування коштів.