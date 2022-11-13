На Антонівському мосту, який з'єднує Херсон з Олешками на лівому березі, з’явився український прапор

Бійці Збройних сил вивісили державний прапор над Антонівським мостом у Херсоні. Про це у Telegram написав заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

На відео видно, як на Антонівському мосту, який з'єднує лівий та правий береги Дніпра, з’явився український прапор.

Бійці 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського підняли український прапор над селом Львове Херсонської області. Про це повідомили на сторінці бригади.

«Одеські морпіхи підняли український прапор у центрі населеного пункту Львове, що на Херсонщині, перед тим звільнивши його мешканців від російських окупантів», – зазначили там.

Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони продовжують звільнення земель на Херсонському напрямку. Передові підрозділи наших військ у деяких місцях уже дійшли до правого берега Дніпра.

Нагадаємо, що відступаючи з Херсона, російські окупаційні війська підірвали Антонівській міст через Дніпро.